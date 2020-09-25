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عاجل.. حياة كريمة: 150 مليون جنيه للتصالح فى مخالفات البناء للأكثر احتياجا

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كريم شعبان 2020-09-25 11:26 0 تبليغ

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وأوضحت المؤسسة أن المحافظات هى: أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة.

حياة كريمة


جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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