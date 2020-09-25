عاجل.. حياة كريمة: 150 مليون جنيه للتصالح فى مخالفات البناء للأكثر احتياجا

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وأوضحت المؤسسة أن المحافظات هى: أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، مطروح، البحيرة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
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