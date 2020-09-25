الإخوان الإرهابية تصدر تعليماتها لعناصرها في مصر لإشعال الغضب في جمعة سبتمبر 2020

وجه مكتب الإرشاد لعناصره في مصر لإشعال الغضب في جمعة سبتمبر 2020، مع استمرار دعوات التظاهر اليوم في مصر على الأوضاع في البلاد.

وجاءت تعليمات مكتب الإرشاد اليوم في بياناً رسميًا نشره موقع "العربي الحديث" إلى نص البيان:

السادة / مسئولي المكاتب الإدارية في المحافظات توجيه عام لجميع افراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة من تظاهرات ضد نظام السيسي الفاجر المستبد، وحالة الغضب العامة، من أبناء شعبنا العظيم التي تعوم كافة ‘رجاء البلاد، تهيب جماعة الاخوان المسلمين بجميع ابناءها، وجميع أبناء الوطن المخلصين الي التظاهر غدا يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 202، كما تدعوهم الي مواجهة قوات السيسي الغاشمة بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعا عن أنفسهم وعن المتظاهرين من قوات الانقلاب.. حفظ الله بلادنا الحبيبة ووفقنا لما فيه خير للبلاد والمسلمين.. مكتب الإرشاد.

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