شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر في ماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.
جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.
شارك بالماراثون ايضا السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسيد احمد الوصيف رئيس الأتحاد المصري الغرف السياحية.
انطلق الماراثون من أمام فندق اقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.
وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون وأقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.
وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعد وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.
جدير بالذكر ان هذه الزيارة بدأت أمس الخميس حيث تفقد السادة الوزراء والسفراء الإجراءات الإحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رالي دراجات بمشاركة 30 سفيرا ووزيرين لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.