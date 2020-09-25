عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 18 منطقة قى القاهرة

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أن الانقطاع فى مناطق "العباسية – منشية الصدر – حدائق القبة - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكرى – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسى – الشيراتون – المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – السويسرية".

وتابعت: الشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الارضى.