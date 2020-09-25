حقيقة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلًا مدارس" بأكثر من 25%

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض "أهلًا مدارس" بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة بمعارض "أهلًا مدارس" تتميز بأسعارها المخفضة بنسب تتراوح بين 20 و30% مقارنة بنظيرتها المتداولة في الأسواق وبجودة أعلى، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والكمامات والقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من فيروس كورونا