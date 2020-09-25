مرور الجيزة يغلق تقاطع شارعى ثروت والسودان فى الاتجاهين

ويأتى القرار لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضى بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان.
ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة ومحافظة الجيزة من خلال وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.
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