مرور الجيزة يغلق تقاطع شارعى ثروت والسودان فى الاتجاهين

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، بشكل جزئى فى الاتجاهين لتقاطع شارع ثروت مع شارع السودان لمدة يومين ابتداء" من صباح اليوم الجمعة الموافق وحتى غدا السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا" وحتى الساعة 5 صباحا" فقط طوال فترة الأعمال.





ويأتى القرار لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة بمد كابلات جهد متوسط مما يستلزم قطع عرضى بمدخل ومخرج شارع ثروت وتقاطعه مع شارع السودان. ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة ومحافظة الجيزة من خلال وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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