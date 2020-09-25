مصر كلها معاك يا سيسى.. مظاهرة فى حب الرئيس على تويتر

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ونشر عدد كبير من النشطاء، صورا للرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، معبرين عن تأييدهم التام للرئيس، رافضين دعوات التخريب للجماعة الإرهابية.
وقالت ناشطة: كنا كده فى 25 يناير، ومصدقنا بقينا كده بعد 10 سنين، ومصر استقرت مرة تانية مش هاين عليهم أن البلد دى تستقر وعايزين يوقعوها تانى، وعشان كده كلنا مع بلدنا ورئيسنا.
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