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مصر كلها معاك يا سيسى.. مظاهرة فى حب الرئيس على تويتر

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مصطفي الأسيوطي 2020-09-25 13:55 0 تبليغ

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دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج حمل عنوان: "#مصر_كلها_معاك_ياسيسى"، تعبيرا عن تأييدهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ضد دعوات الفوضى التى أطلقها عناصر الجماعة الإرهابية.

ونشر عدد كبير من النشطاء، صورا للرئيس السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، معبرين عن تأييدهم التام للرئيس، رافضين دعوات التخريب للجماعة الإرهابية.

مصر كلها معاك


وقالت ناشطة: كنا كده فى 25 يناير، ومصدقنا بقينا كده بعد 10 سنين، ومصر استقرت مرة تانية مش هاين عليهم أن البلد دى تستقر وعايزين يوقعوها تانى، وعشان كده كلنا مع بلدنا ورئيسنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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