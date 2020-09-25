الإخوان كذبة وانتهت.. نشطاء تويتر للسيسى: نحن معك

وعبر النشطاء عن غضبهم من استمرار الجماعة الإرهابية فى تزييف الحقائق والكذب على الدولة المصرية، لخدمة أهدافهم الخبيثة، مطالبين بالتصدى لكل تلك المحاولات، وآخرها وجود مظاهرات فى الشوارع، عكس الواقع، فلم تشهد شوارع مصر أى مظاهرات، والجميع يؤيد استمرار مسيرة التنمية والإنجازات التى بدأها الرئيس السيسى..

وقال ناشط خلال الهاشتاج: كان فيه رئيس بيبيع بلده علشان الإخوان، وبقى فيه رئيس مستعد يبيع نفسه علشان مصر"، فيما قال آخر: لقد جلعتهم يختفون عشت لنا فخرا وعزوة وزعيم عاش السيسى.

فيما وجهت ناشطة رسالة للرئيس السيسى، قائلة: المصريون معك وحولك وخلفك، نبنى معا وطنا بُذلت فى سبيل استرداده دماء زكية.. المصريون معك وسيرى العالم كله عدوك وعدونا مخذولا مدحورا.