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الإخوان كذبة وانتهت.. نشطاء تويتر للسيسى: نحن معك

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مصطفي الأسيوطي 2020-09-25 13:38 0 تبليغ

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وعبر النشطاء عن غضبهم من استمرار الجماعة الإرهابية فى تزييف الحقائق والكذب على الدولة المصرية، لخدمة أهدافهم الخبيثة، مطالبين بالتصدى لكل تلك المحاولات، وآخرها وجود مظاهرات فى الشوارع، عكس الواقع، فلم تشهد شوارع مصر أى مظاهرات، والجميع يؤيد استمرار مسيرة التنمية والإنجازات التى بدأها الرئيس السيسى..

هاشتاج الاخوان

وقال ناشط خلال الهاشتاج: كان فيه رئيس بيبيع بلده علشان الإخوان، وبقى فيه رئيس مستعد يبيع نفسه علشان مصر"، فيما قال آخر: لقد جلعتهم يختفون عشت لنا فخرا وعزوة وزعيم عاش السيسى.

هاشتاج الاخوان

فيما وجهت ناشطة رسالة للرئيس السيسى، قائلة: المصريون معك وحولك وخلفك، نبنى معا وطنا بُذلت فى سبيل استرداده دماء زكية.. المصريون معك وسيرى العالم كله عدوك وعدونا مخذولا مدحورا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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