نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا لا ينبغي تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة جورزليم بوست، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ قال إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدمًا في تصنيف قطر على أنها حليف رئيسي من خارج الناتو، ويوفر هذا الوضع للدولة ميزات أمريكية في التجارة الدفاعية والتعاون الأمني.

وعلى وجه التحديد، تمنح حالة "الحليف الرئيسي من خارج الناتو" للدولة وصولًا تفضيليًا إلى المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية ، بما في ذلك المواد الفائضة المجانية ، وعملية الصادرات المعجلة والتعاون ذي الأولوية في التدريب. حاليا ، 17 دولة لديها هذا الوضع ، بما في ذلك دول الخليج العربية الكويت والبحرين.

ربما يعكس الاعتبار الأمريكي لجعل قطر خليفا رئيسي أيضًا المصالح المحلية والشركات: الرغبة في بيع الأسلحة إلى واحدة من أغنى البلدان في العالم. لكن هذا يمنح الاعتبارات المحلية امتيازًا على اعتبارات السياسة الخارجية طويلة المدى ، أي أهمية تعزيز الحلفاء ضد الأعداء.

وأضافت الصحيفة أن مثل هذا القرار الأمريكي بشأن قطر لا يعد أمرًا حكيمًا. على الرغم من أن قطر تستضيف أكبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة ، إلا أنها لا تستحق أن تُعتبر حليفًا حقيقيًا لأمريكا.

وتشير إلى أن قطر تنفق مبالغ طائلة في دعم منهجي للأنشطة المشينة للإخوان المسلمين في مصر وفروعها في جميع أنحاء العالم. الإخوان المسلمون هي منظمة معادية للغرب ومعادية للديمقراطية. تمول قطر أيضًا العديد من الجماعات الجهادية ، وقد أُدين العديد من المواطنين القطريين بأنشطة إرهابية إقليمية.

كما أن قطر تستخدم شبكة الجزيرة التلفزيونية المؤثرة لتقويض استقرار جيرانها العرب الموالين للغرب. استنتجت الولايات المتحدة مؤخرًا أن الجزيرة ليست وسيلة إعلامية ، لكنها جماعة ضغط. فبالرجوع لما يتعلق بما يسمى "الربيع العربي" ،فقد أثارت الجزيرة المشاكل. واليوم ، تسعى قطر إلى تقويض نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (نظام وضع حدًا لرئاسة محمد مرسي الخطيرة التي يدعمها الإخوان المسلمون ).

وليس من المستغرب أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر فرضت حصارًا على قطر منذ عام 2017 ، في محاولة لكبح السلوك التخريبي للدوحة ، ولكن دون جدوى.

وطلبت قطر مساعدة تركية. ونشرت تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان (والمرتبطة أيضًا بجماعة الإخوان المسلمين) 5000 جندي على أراضي قطر من أجل الدفاع عن المشيخة. علاوة على ذلك ، دعمت قطر سياسة أردوغان الخارجية المغامرة التي تحركها دوافع عثمانية وإسلامية.

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كما ساعدت قطر أردوغان في التغلب على الصعوبات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. تمول قطر أيضًا، حسبما ذكرت الصحيفة، التدخل التركي في الحرب الأهلية في ليبيا (إلى جانب حكومة طرابلس ، التي تشتهر بصلاتها بالإسلاميين) ضد مصر ، التي تدعم الأطراف الأخرى في ليبيا.

سعيًا لتحقيق الاستقرار على المدى القصير ، سمحت إسرائيل لقطر بتقديم الأموال بانتظام للحفاظ على حكم حماس في غزة. حماس هي الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين.

بشكل عام ، فشلت الولايات المتحدة في إدراك ظهور محور غير جديد كليا مناهض للغرب في الشرق الأوسط ، يتألف من تركيا وقطر. هذا اصطفاف سني راديكالي خطير.

عارض كلا البلدين اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. كلا البلدين يحاولان تقويض استقرار مصر. (الاستقرار في مصر مصلحة أمريكية أساسية). تدعم أنقرة والدوحة حماس علانية وتسهّل التعاون بين حزب الله وحماس. تزيد الإجراءات التركية والقطرية من التوترات داخل حلف شمال الأطلسي التي يمكن أن تتحول إلى مواجهات عسكرية يونانية - تركية، وفرنسية - تركية.

كما تقول الصحيفة ان هناك مؤشرات على أن السنة يقتربون من الشيعة بقيادة إيران. كانت قطر تتعامل مع إيران لبعض الوقت. أحد المؤشرات على ذلك هو أن الخطوط الجوية القطرية كانت الناقل الأجنبي الوحيد الذي هبط في إيران خلال الأشهر الستة الماضية. لذلك ، يجب على المرء أن يشعر بالقلق من أن الأسلحة الأمريكية المباعة إلى قطر قد يتم توفيرها لإيران ، مما يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.

ويشار إلى أن تركيا تتحايل منذ سنوات على العقوبات الأمريكية على إيران. لقد ساعدت داعش بعدة طرق ، لا سيما عندما كان الأكراد معارضين لداعش. كما هناك مصالح مشتركة بين أنقرة و طهران في سوريا ؛ إنها تسعى إلى دولة سورية منشقة ، ذات سلطة مركزية ضعيفة وحتى أكراد أضعف.

واعتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بحماقة أن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تكون قوة مؤيدة للديمقراطية في السياسة العربية. كما كانت تغازل الولايات المتحدة الراديكاليين السنة ، بما في ذلك تركيا في عهد أردوغان. واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة أوباما المتمثلة في فك الارتباط بالشرق الأوسط ، وهو اتجاه سمح بقدر أكبر من حرية العمل للجهات الفاعلة الإقليمية. استفادت تركيا وقطر من الظروف الجديدة للخروج عن التفضيلات الأمريكية.

وبدلاً من دعم جهود حلفائها الخليجيين للضغط على قطر لاتخاذ سلوك مسؤول ، ترى واشنطن أن الخلاف السعودي القطري يمثل تهديدًا لاحتواء إيران. لقد حاولت التوسط دون نجاح يذكر. وبالمثل ، تسامحت واشنطن عن طريق الخطأ مع الأذى التركي ضد حلفاء أمريكا التقليديين في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

ويجب على واشنطن إجراء مراجعة عاجلة لعلاقاتها مع كلتا الدولتين المثيرتين للمشاكل في الشرق الأوسط ، وهما قطر وتركيا. أمريكا بحاجة إلى أن تكون قادرة على تمييز الصديق من العدو. في هذا الصدد ، فإن منح مركز حليف رئيسي من خارج الناتو لقطر سيكون خطأ فادحا.