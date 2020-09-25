محافظ البحيرة يهدى درع المحافظة لوزير الأوقاف

أهدى هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع المحافظة، نظرًا لما يقوم به الوزير من جهد دعوى ووطنى ومجتمعى ملموس وخدمة بيوت الله عز وجل.





جاء ذلك تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد. وأشاد المحافظ فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة.

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