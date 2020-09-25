الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، امطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وحالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحرى، ولطيف على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 الى 2.25 والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى. القاهرة 34 24 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 33 23 طنطا 33 23 شبين الكوم 33 23 دمنهور 32 24 بلطيم 29 24 مطروح 31 23 السلوم 35 24 سيوة 36 23 بورسعيد 30 25 دمياط 30 25 الزقازيق 34 23 المنصورة 33 24 الإسماعيلية 34 22 السويس 34 24 العريش 31 23 رفح 31 23 رأس سدر 33 23 Advertisements نخل 34 17 نويبع 34 27 طابا 33 26 كاترين 29 16 الطور 33 25 شرم الشيخ 36 27 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 28 الفيوم 35 24 بنى سويف 35 24 المنيا 36 23 أسيوط 36 23 سوهاج 37 25 قنا 37 26 الأقصر 39 26 أسوان 40 28 إدفو 39 29 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 39 25 شلاتين 37 28 أبو رماد 36 27 حلايب 33 29 رأس حدربة 35 28

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