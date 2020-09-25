صور.. وزير الأوقاف يفتتح 29 مسجدا بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه فى البحيرة

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، علما بأن ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة البحيرة للعام الحالى 2020م بلغ 106 مساجد بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه.

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