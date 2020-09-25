إنفوجراف.. نظام الحضور بجامعة القاهرة فى العام الدراسى الجديد

اعتمد مجلس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجديد.





كما ناقش اعتماد استراتيجية الدراسة بالكليات فى العام الدراسى الجديد، وإنشاء منظومة امتحانات الكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، وتجهيز جميع المقررات لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وخطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتطوير منهجيات الرسائل العلمية فى الماجستير والدكتوراه.

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