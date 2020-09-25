محافظ المنيا: توقيع الكشف الطبى على 25 ألف مواطن ضمن 100 مليون صحة

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أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصرى.
أوضح المحافظ، وفقا لبيان صحفى، اليوم الجمعة، ان الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عدداً من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على راسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى شملت "مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدى – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمى – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثى الولادة".
وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبى و تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.
وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدى أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبى حضرى، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحى الشامل.
وأضاف نادى، أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمى والتى يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل.
وأضاف نادى، أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمى والتى يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبى عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثى الولادة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، لإنجاح تلك المبادرات التى من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين.
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