إنفوجراف.. مواعيد وأماكن صرف أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة



وقررت الوزارة، البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من غد السبت الموافق 26/9/2020 وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

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