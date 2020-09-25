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الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا وأمطارا خفيفة ببعض الأنحاء والعظمى بالعاصمة 34

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة. كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

 

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غداً السبت القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة.

 

فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

 

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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