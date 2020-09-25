مظاهرات الإخوان فشنك في الإسكندرية اليوم الجمعة.. صور

فيما واصلت المراكز التكنولوجية بالأحياء استقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن إصدار قرار بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 50٪؜ بدلا من 40٪.

وأوضح الشريف، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

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واكد محافظ الاسكندرية على ان القيادة السياسية تضع الاسكندرية فى أعينها ، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى بما فيها مشروع التوسع العمرانى غربا بمساحة 400 فدان مدينة العامرية الجديدة " مشارف " و التى من المقرر ان تتضمن 36 الف وحدة سكنية جديدة حيث بشاير الخير 6 ,7,8

وكانت المحافظة قد تلقت 5500 طلب بحصيلة بلغت 590 مليون جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، موضحاً أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين.