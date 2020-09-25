في ميدان رمسيس.. الدنيا ربيع والجو بديع.. والشعب للإخوان: «قفلي على كل المواضيع» (فيديو)

سيطرت حالة من الهدوء التام، والانتظام فى الحركة المرورية بشوارع وميدان رمسيس، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، وذلك تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لجمعة الغضب.
من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.
ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.
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