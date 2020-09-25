نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس غدًا السبت، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيف في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة ارتفعت لتصل الي 73 %، مما يزيد من حرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة، بينما يكون علي شمال الصعيد حار.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة 30% علي أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية، كما تكون رياح نشطه علي جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

