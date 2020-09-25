الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر

أكدت الوكالة الفرنسية فبركة فيديوهات ضد مصر، تحرض على أعمال عنف وتخريب مؤسسات الدولة واستهداف المسئولين. وذكرت الوكالة الفرنسية أن الفيديوهات التى تم اذاعتها مفبركة وتعود لوقت سابق يتخطى الـ 7 سنوات ماضية عام 2013. وفضحت الوكالة الفرنسية ناشري الفيديو بانه تم تركيب أصوات على تظاهرات قديمة تهتف ضد الرئيس السيسي. يظهر في الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون في شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما الهتاف المسموع في المقطع الأصلي "بالروح بالدم نفديك يا إسلام" فهو من الهتافات التي كان يهتف بها أنصار المعزول محمد مرسي إثر إطاحة الجيش به بعد تظاهرات كبيرة خرجت ضدّ حكمه صيف العام 2013، وهو ما يرجّح أن يكون تاريخ تصويره فعلًا في ذاك العام.

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