القومي لحقوق الإنسان يختتم أنشطته بمحافظة السويس

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشطته وفعالياته بمحافظة السويس والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، بعقد لقاء بين رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام بهدف دعم وتوطيد علاقة العمل بين تلك منظمات والأجهزة التنفيذية، بما يصب في مصلحة المواطن ويخدم قضايا التنمية الاجتماعية والمجتمعية في نطاق عملها.

وكان المجلس قد عقد ورشة تدريبية لعدد من منظمات المدني بالمحافظة للتعريف بالمجلس وأدواره التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه طبقا، وكذلك تأكيد أواصر علاقة المجلس وتلك المنظمات تحقيقا لدور المجتمع المدني في خدمة الوطن والمواطن.

ومن المقرر أن يقوم المجلس بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة بمحافظة كفر الشيخ تبدأ من يوم 28 سبتمبر الجاري في إطار الخطة التنفيذية لعمل المجلس واستراتيجيته لنشر ودعم ثقافة حقوق الإنسان.