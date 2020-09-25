خبير حقوقي: الإخوان يتاجرون بالأطفال لتحقيق أهدافهم

قال محمود البدوي، الخبير الحقوقي، إن جماعة الإخوان الإرهابية احترفت الاستغلال السياسي السيئ للأطفال في تظاهراتها غير السلمية وأحداث العنف والمسيرات المعادية لحركة الاستقرار والبناء بالدولة المصرية.

ولفت "البدوي" - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال الذين يتم استغلالهم سياسيا بالمخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC، وكذا بالمخالفة لمواد قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وتابع: "وهو الأمر الذي نرى أنه مسلسل مستمر من انتهاك حقوق الأطفال واستخدامهم لعرقلة سير حلم النهوض المصري 2030، وتشويه الواقع وخلق صورة سلبية عن مسيرة البناء والتنمية والعدالة والديمقراطية وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان التي باتت تنتهجها القيادة السياسية الرشيدة".

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وأضاف أن الجماعة الإرهابية لم تتوقف عن استغلال الأطفال فى العمل السياسى بالمخالفة للمواثيق الدولية منذ 2011 وحتى الأن، وهو الأمر الذى يؤكد على أن جماعة الشر الإخوانية لا تتورع عن استخدام أي سلاح مشروع كان أو غير مشروع في حربها المسعورة على الشعب المصري والذي سبق وأن لفظهم بعد أن استطاعوا الاستيلاء على حكم مصر في غفلة من الزمان.

وتابع: "الإرادة المصرية الواعية تجلت في يونيو 2013 واستطاعت إزاحتهم وعزلهم من المشهد السياسي والواقع المصري ككل، بعد أن دعمهم جيش مصر الباسل وشرطتها الوطنية في تظاهرة بشرية لم يسبق أن عرف لها التاريخ مثيل، وفي موقف شعبي عبر فيه عن رفضه للفاشية الإخوانية، وبعد أن أدرك بأن الإخوان تجار للدين ويستخدمونه كمطية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وأنهم جماعة جبلت على سفك الدماء والعنف ونشر الفوضى والخراب وحرق كل أرض تطئها اقدامهم المخضبة بالدماء".

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الهزيمة نتيجة رفض المصريين للاستجابة لدعواتهم الفوضوية، وأن أبناء مصر الشرفاء لا ينصاعون لمثل تلك الدعوات الإرهابية والهدامة، وأن أبناء مصر يقفون في موقف شجاع يعبر عن الإصطفاف الوطني الحقيقي بين الشعب وقيادته وجيشه وشرطته في صورة تاريخية سيضعها التاريخ في سجله المشرق.