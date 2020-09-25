واصلت قناة الجزيرة القطرية مخططها التخريبي بالتحريض ضد مصر، من خلال دعوتها للمواطنين بعمل أعمال عنف وتخريب مؤسسات الدولة واستهداف المسئولين. ويأتى تحريض قناة الجزيرة بسبب دعوات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية للاحتجاج وإشاعة الفوضى، ومساعدة من تلك القناة بنشر فيديوهات مفبركة عن وجود تظاهرات داخل مصر وهذا على غير الحقيقة. ولاقت قناة "الجزيرة" هجوما شديدا من المصريين بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات لدعم مخطط تنظيم الإخوان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قناة الجزيرة تواصل مخططها التخريبي ضد مصر بدعوة المواطنين لارتكاب أعمال عنف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.