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أسعار الذهب تتراجع في السوق المصرية وجرام 21 يخسر 40 جنيه في أسبوع

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توقعات من الخبراء بمزيد من التراجع خلال الفترة القامة، حيث أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل خلال تعاملات اليوم 815 جنيهاً مقابل 855 جنيهاً خلال تعاملات الجمعة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

ويعاني العديد من أصحاب محلات الذهب في السوق المصرية خلال هذه الفترة من حالة الركود الكبيرة التي تضرب الأسواق خلال هذه المرحلة، واصبح العديد منهم يعجز عن دفع مرتبات الصناع والتجار بسبب قلة المبيعات خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب تتراجع في السوق المصرية وجرام 21 يخسر 40 جنيهاً في أسبوع

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أسعار الذهب تتراجع في السوق المصرية وجرام 21 يخسر 40 جنيهاً في أسبوع

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 منذ قليل 698.6 جنيهاً للجرام، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولاً بين المواطنين في السوق المصرية نحو 815 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 931.4 جنيهاً، أما سعر الجنية الذهب فقد سجل 6520 جنيهاً.

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ولجأ العديد من المستثمرين خلال هذه الفترة إلى الذهب لملاذ آمن لهم بالتزامن مع انتشار فيروس ، وذلك من اجل تحقيق مكاسب مادية كبيرة خلال هذه الفترة، ويمكنك التعرف على أسعار الذهب بتحديث مستمر من خلال الدخول على رابط سعر الذهب مصر فايف” والذي يتم تحديثه بشكل مستمر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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