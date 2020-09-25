صور.. وزير النقل يتابع مع سفير الصين أعمال مشروع القطار الكهربائى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا مع السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشانج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولى تحالف "أفيك - كريك" الصينى المنفذ لمشروع القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان" لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلى بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.





وأكد وزير النقل خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك فى كل المجالات ومنها قطاع النقل.

وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التى تتبناها الصين، موضحا أن مصر تنفذ خطة لتطوير كل موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة فى مجال الطرق لربط كل أنحاء الجمهورية والربط خاصةً بين البحرين الأحمر والمتوسط.



ثم ناقش الجانبان تقدم الأعمال بمشروع القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، إذ أكد وزير النقل ضرورة الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر 2021 خصوصا مع أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد فى قلب المدن الجديدة.

كما طالب الجانب الصينى بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بالشق التمويلى الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائى جنوبا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل 3 محطات وشمالا إلى محطة العاشر 2 بطول حوالى 5.3 كم ليشمل محطة واحدة وذلك من خلال التفاوض مع بنك اكزيم الصينى.



وأكد كامل الوزير أن الوزارة لديها مخطط طموح يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر، حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى والديزل للسكة الحديد والمترو والمونوريل بشرق بورسعيد، لافتا إلى أن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

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كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المستقبلى المشترك، وأكد وزير النقل أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد، مشيرا إلى أن كل قطاعات النقل ومنها السكة الحديد والنقل البحرى يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشكل مجالاً للتعاون بين الجانبين.



وأكد السفير الصينى بالقاهرة عمق العلاقات المصرية الصينية وتطلع الشركات الصينية المستمر للتعاون مع الجانب المصرى، خصوصا مع النهضة الكبيرة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائى يعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين الصينى والمصرى.

وفى السياق ذاته، أكد تحالف "أفيك/ كريك" الصينى المنفذ لمشروع القطار الكهربائى أهمية التعاون مع الجانب المصرى فى تنفيذ المشروع، مفيداً بأنه أرسل مجموعة من أفضل الخبراء المتخصيين للإشراف على تنفيذ المشروع باستخدام أفضل نظم التكنولوجيا، خصوصا و أنه أول مشروع قطار كهربائى فى مصر.

ووجه وزير النقل بتكثيف اللقاءات المشتركة خلال الفترة القادمة بما يساهم فى استمرار تقدم الأعمال بالمشروع، وبما يساهم فى الانتهاء منه وفقاً للموعد الذى تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.