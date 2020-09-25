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قافلة "البحوث الإسلامية" تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية ومجتمعية بأسوان

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أحمد جودة - القاهرة - واصلت القافلة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة أسوان أنشطتها، حيث قام أعضاء القافلة بزيارات مجتمعية ومنها زيارة الكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعي الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك في إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعي والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع السيد اللواء سكرتير عام محافظة أسوان، حيث أكد اللقاء على دور الأزهر التوعوي، والمجتمعي في البناء الحضاري والدعوي والتنموي في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي خاصة عند مواجهة الأزمات، الأمر الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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