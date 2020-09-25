الارشيف / أخبار مصرية

صور .. قافلة البحوث الإسلامية لأسوان تزور الكنيسة الكاتدرائية

0 نشر
فهمى غالى 2020-09-25 17:40 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أجرى أعضاء القافلة زيارة مجتمعية ومنها زيارة للكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعى الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك فى إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعى والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة، ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع.

 

كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع سكرتير عام محافظة أسوان، وأكد اللقاء على دور الأزهر التوعوى، والمجتمعى فى البناء الحضارى والدعوى والتنموى فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعى خصوصًا عند مواجهة الأزمات، الأمر الذى يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. قافلة البحوث الإسلامية لأسوان تزور الكنيسة الكاتدرائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا