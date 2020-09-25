صور .. قافلة البحوث الإسلامية لأسوان تزور الكنيسة الكاتدرائية

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أجرى أعضاء القافلة زيارة مجتمعية ومنها زيارة للكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعى الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك فى إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعى والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة، ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع.

كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع سكرتير عام محافظة أسوان، وأكد اللقاء على دور الأزهر التوعوى، والمجتمعى فى البناء الحضارى والدعوى والتنموى فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعى خصوصًا عند مواجهة الأزمات، الأمر الذى يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.