صور .. قافلة البحوث الإسلامية لأسوان تزور الكنيسة الكاتدرائية

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وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجمع، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أجرى أعضاء القافلة زيارة مجتمعية ومنها زيارة للكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعى الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك فى إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعى والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة، ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع.
كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع سكرتير عام محافظة أسوان، وأكد اللقاء على دور الأزهر التوعوى، والمجتمعى فى البناء الحضارى والدعوى والتنموى فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعى خصوصًا عند مواجهة الأزمات، الأمر الذى يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
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