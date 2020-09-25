صور .. إطلاق أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، اليوم الجمعة، تم إطلاق الحملة من محمية رأس محمد بجنوب سيناء بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالإضافة إلى 30 سفيرا وقنصلا وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، وممثلى برنامج الأمم المتحدة الانمائى علاوة على ممثلى وكالات الأنباء العالمية وعدد من الشخصيات العامة.

وتهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور اساسى لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن جميع وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحملة تفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة فى مصر كأحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية ومنها إنشاء مركز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، ودمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بما عمل على رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادى الجمال بما يترواح بين 126٪ - 460٪ فى عام واحد.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لأهميتها وبالتالى يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى بما يدعم البيئة و الاقتصاد القومى بجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة البيئية بما يتضمنه من انشطة متعددة منها التخييم والغوص ومراقبة النجوم ومراقبة الطيور وغيرها ويعمل على جذب محبى تلك السياحة من مختلف بلاد العالم للتعرف على الطبيعة الفريدة والثقافة المميزة لها بالمحميات الطبيعية بمصر.

وأعرب أسامة هيكل، عن سعادته بإطلاق الحملة من محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية مصرية، مؤكدًا على أنها فرصة لتوضيح رسالة أن السياحة لا تتعارض مع جهود التنمية والحفاظ على البيئة، ومنها المحميات الطبيعية كمصدر جذب للسياحة.

وأضاف هيكل، أن هذا الحدث انعكاس لتكامل العمل بين الوزارات، حيث تسعى وزارة الدولة للإعلام للتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة وخلق حالة من الوعى اللازم بالجهود المختلفة فى جميع المجالات.

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وأكد وزير الإعلام، على أهمية التوعية بقضايا التنمية المستدامة ومن ضمنها الحفاظ على المحميات الطبيعية لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الدولة للإعلام تحرص على تبسيط لغة الحوار البيئى فى الإعلام بهدف تنمية الوعى بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة وايجاد المشاركة المجتمعية اللازمة فى ذلك الاتجاه.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد العنانى، أن هناك تعاون بين وزارتى السياحة والآثار والبيئة فى العديد من المجالات لتنشيط السياحة التى تعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى ومنها قرار وزارة البيئة بتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021، بالاضافة الى تخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2021.

وأضاف أنه يتم العمل على تشجيع السياحة البيئية المسؤولة، والسياحة المستدامة التى تهدف الى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة، مشددًا على أن مصر تتمتع بتنوع فريد فى منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل فى زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن الحملة تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطنى، لا سيما فى ظل تداعيات جائحة كورونا، من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعى بأهميتها وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية لمحميات، وذلك بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأضافت فؤاد، أن الحملة ستستمر لمدة 3 سنوات تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال إنشاء موقع الكترونى وعدد من منصات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتى فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية.