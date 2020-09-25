خطاب الخيانة .. لميس جابر توضح سبب وقوع مذبحة القلعة

قالت الإعلامية لميس جابر، إن مذبحة القلعة واقعة شهيرة دبرها محمد على للتخلص من أعدائه المماليك، ووقعت أحداثها فى قلعة الجبل، حيث استدعى محمد على زعماء المماليك فى حفل تكريم الجيش الذاهب لإحدى الحملات العسكرية بقيادة طوسون.





وأضافت جابر فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن زعماء المماليك حضروا بكامل زينتهم يركبون أحصنتهم مزخرفين، وطلب محمد على منهم السير فى الصفوف مع الجيش، وفور خروج الجيش من باب القلعة أغلقت الأبواب وانهال عليهم الرصاص من كل صوب وحدب. وكشفت جابر أن السبب وراء وقوع "مذبحة القلعة" هو أن المماليك كانوا يرون أنهم الأحق بحكم مصر، بالإضافة إلى كثرة تآمرهم لإزاحة محمد على من الحكم، وذكرت أن محمد على وصل إليه خطاب أرسله المماليك إلى رئيس البحرية البريطانية يطلبون استدعائه للحضور إلى مصر وتخليصهم من محمد على وإعادتهم إلى الحكم مقابل ما يحتاجه من أرض فقرر التخلص منهم.

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