صور .. مطار القاهرة يجرى تجربة طوارئ لحالة اشتباه بكورونا

حضر التجربة اللواء جمال الجندى، رئيس قطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء أحمد رمضان، مدير مبنى الركاب رقم 3، والدكتورة أميرة سيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للجودة ورئيس لجنة الأزمات بالوزارة، والطيار محمود صقر، نائب مدير مركز العمليات المتكامل، وعدد من أعضاء لجنة الأزمات.

بدأت التجربة عقب إبلاغ قائد الرحلة، برج المراقبة الجوية عن وجود راكب تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشافها من قبل أحد أفراد الضيافة الجوية، وتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة بعزله فى المكان المخصص بآخر صف داخل الطائرة فضلاً عن تخصيص دورة مياه له ومضيف جوى واحد للتعامل معه بوسائل التعقيم والتطهير اللازمة.

كما تم تبليغ إدارة الحجر الصحى بالمطار لتجهيز سيارة إسعاف مجهزة وفريق طبى متكامل لإستقبال الراكب، وفور هبوط الطائرة بالممر الذى تم تخصيصه من قبل برج المراقبة بعيدا عن الممر المعتاد لهبوط الطائرات وعقب إخلاء الطائرة من جميع الركاب تم نزول الراكب من باب مخصص له وتم نقله بسيارة الإسعاف لمكتب الحجر الصحى لإجراء الفحص الطبى عليه دون العبور من صالة الركاب، وتم اتخاذ الاحتياطات الوقائية الموصى بها خلال التعامل معه، وفور التأكد من إيجابية الحالة بعد إجراء الفحوصات الطبية تم التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ونقله بسيارة الإسعاف من خلال باب 35 بالمطار لإحدى مستشفيات العزل.

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كما تم أيضًا عزل عضو طاقم الضيافة الجوية المسؤول عن التعامل مع الحالة لمدة أسبوعين، وتطهير مسؤولى السلامة الصحية والوقائية الطائرة وحقائب الركاب وفقًا لتوصيات وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية بما يضمن سلامة وصحة جميع الركاب والعاملين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بالاستعداد التام للتعامل الجيد مع أى اشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا على متن الطائرات، واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس المستجد.