أبوشقة يطلق مبادرة للم شمل الوفديين وعودة المستقيلين للحزب 

قرر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، العدول عن قرارات الفصل الصادرة منذ توليه رئاسة الحزب فى 10 إبريل 2018، داعيًا من لديه اعتراض أن يلجأ إلى الطريق الذى رسمته اللائحة فى هذا الشأن.





وأضاف أبوشقة، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن من سبق وقدم طلب استقالة ويرغب فى العودة أن يتقدم بطلب على مواقع الحزب الرسمية على تطبيق الواتس آب "الهيئة العليا - المكتب التنفيذى - المجلس التنفيذى - الجروب الرسمى للحزب"، حيث يعتبر مجرد إبداء هذه الرغبة على هذا النحو عدولا عن قرار قبول الاستقالة.

وأوضح رئيس الحزب، أن القرار يسرى اعتبارا من اليوم 25 سبتمبر، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وأشار إلى أن القرار جاء بعدما طلب العديد ممن تم فصلهم بقرارات من رئيس الحزب رغبتهم فى إلغاء قرار الفصل، وتعهدوا باحترام مؤسسة الحزب وقياداته والالتزام باللائحة الداخلية للحزب ورغبة، وتأكيدًا من رئيس الحزب على لم شمل الوفديين وأنه لا خصومة شخصية بينه وبين أيًا منهم.