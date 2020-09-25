وزير الأوقاف: افتتاح 77 مسجدا بـ13 محافظة.. و24 مسجدا جديدا بالمنيا وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ

واصلت وزارة الأوقاف افتتاح المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، للجمعة الثالثة على التوالى، حيث شهدت 13 محافظة اليوم الجمعة، افتتاح 77 مسجد على مستوى الجمهورية في 13 محافظة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، وذلك للتأكيد على أن الدولة تسعى في تعمير بيوت الله، والتأكيد أيضا على كذب جماعات الإرهاب والضلال بهدم المساجد، وفي البداية افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برفقة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مسجد التقوى بمركز الدلنجات ضمن 29 مسجدا جديدا بالمحافظة مع أداء صلاة الجمعة، حيث يأتى افتتاح مسجد التقوى بقرية زواية أبو شوشة مسقط رأس مفتى الجمهورية ضمن خطة وزارة الأوقاف لإنشاء المساجد بالمحافظات المختلفة.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد التقوى بمركز الدلنجات بعد افتتاحه ضمن خطة افتتاح 29 مسجدا جديدا، بعنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم" الذى حددته الوزارة وعممته على جميع الأئمة للالتزام به نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 29 مسجدًا على مستوى 8 مراكز والتى تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، كما مسجد التقوى الذى تم افتتاحه تبلغ مساحته 520 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه جهود ذاتية تحت إشراف ودعم وزارة الأوقاف، ويتكون المسجد من 3 أدوار منهم الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد عدد 14 حماما وميضة للوضوء وعدد 4 أحواض لكبار السن.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، أن إجمالى عدد المساجد بمحافظة البحيرة بلغ 12441 مسجدا بمراكز ومدن المحافظة، وتم إنشاء 106 مساجد جديدة خلال هذا العام بتكلفة 166 مليون جنية منهم 83 مسجدا بالجهود الذاتية و23 مسجدا على نفقة الوزارة.

فيما أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية،افتتاح 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة، موضحا أن المساجد الـ 3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد عزبة مصطفى أفندى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بطوخ، والمقام على مساحة 300 متر، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيها، أما المسجد الثاني فهو مسجد محمد موسى بقرية العطارة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والمقام على.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المسجد الثالث الذي سيتم افتتاحه اليوم، هو مسجد هاجر بقرية الإصلاح الزراعى التابعة لمركز ومدينة قليوب، والمقام على مساحة 250 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الـ 3 أسابيع الأخيرة بلغت 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة، بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الأن.

فيما افتتح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا 8 مساجد جديدة، ضمن خطة وزارة الأوقاف فى أعمال الإحلال والتجديد لعدد من المساجد.

وقامت المديرية بافتتاح عددا من المساجد خلال الأيام الماضية وصلت إلى 29 مسجدا بينهم مسجد سيدى أحمد الفولى، بينما يتم افتتاح 8 مساجد أخرى اليوم وهى مسجد الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا، ومسجد محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر ومسجد السلام زهرة المنيا والنور عزبة المرح طوخ المنيا وعلى بن ابى طالب عزبة السلطان ومسجد ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية ومسجد التقوي تل حمد – الإسماعيلية، وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من الافتتاحات بينها مساجد بالجهود الذاتية.

Advertisements

ومن ناحيته افتتح الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عددا من المساجد بإجمالى 7 مساجد من بينها مسجدان تم إنشاؤهما عن طريق الوزارة، و5 تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية، وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.

وأوضح الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم، هي مساجد الهمام بقرية المدمر بطما، والقصاصين بطهطا، وأم العمد بنجوع مازن بالبلينا، والعاشر من رمضان بالمنشاه والرحمن الغندقلى بالمنشاه والسعادة السلمانى بالبلينا والرحمن ال شلبى بالبلينا والمسجد الأول والثانى إنشاء وزارة والخمسة الباقين بالجهود الذاتية.

فيما شهدت محافظة الفيوم خلال أسبوع واحد افتتاح 4 مساجد بتكلفة 7 مليون جنيه و750 ألف جنيه بمدينة ومركز الفيوم ومركزى سنورس ويوسف الصديق

حيث افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي.

وأوضح المحافظ، أن إفتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنية، لافتاً أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيراً أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجداً بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.

وقال "الأنصاري"، إن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتاً الى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكداً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيراً أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحاً أن العمل استمر لمدة 15 شهر

وبدورها شهدت محافظة كفر الشيخ اهتماماً كبيراً بإعمار وإنشاء المساجد بقرى ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجداً، وجاري افتتاح 19 مسجدا آخرين في قرى المحافظة بتكلفة 55 مليون جنيه ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد، ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بإعمار المساجد وانشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الانشاء بالقرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي.

فتم افتتاح 7 مساجد بـ 7 قرى، وهي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، ومسجد عثمان عفان بقرية سيدي نصر.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 5 مساجد الجمعة، وهي مساجد عمرو بن العاص، بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد ، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق.

افتتاح 6 مساجد جديدة بمطروح وجارى الانتهاء من إنشاء 7 آخرين

وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه تم إنشاء وافتتاح 6 مساجد، ومنها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح، والقرية الحمرة بالحمام، السلام بسيوة، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام، وغيرها وجارى الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة بالإضافة إلى مقترح خطة العام القادم لإنشاء وتطوير 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه وزارة الأوقاف وافقت على إنشاء مركز ثقافى الإسلامى بمحافظة مطروح، لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الأحكام والقضايا الفقية والدينية وتعليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والأفكار الدينية، وذلك خلال عاميين بالمركز، ثم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الأوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية، ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز فى بعض المساجد، حيث تم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الإسلامى.