نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار وارتفاع الرطوبة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من إرتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس من بحرارة الطقس.

طقس غدا السبت:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا السبت حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية، كما تكون الرياح نشطه علي جنوب سيناء.

طقس يوم الأحد المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية و، كما تكون الرياح نشطه معلي جنوب سيناء.

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طقس يوم الإثنين المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الإثنين المقبل حار القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحراره علي شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% علي السواحل الشرقية، كما تكون الرياح نشطه علي جنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الاحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

