نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن معدل وفيات كورونا الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع وصول عدد وفيات فيروس إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وقد يصبح العدد أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة اليوم الجمعة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".