وقالت المطرانية، فى بيان لها، اليوم الجمعة: "المثير للشفقة على مروجى هذه الأكاذيب أنه لا توجد كنيسة تتبع الإيبراشية تحمل اسم الإخلاص، حيث تحمل الكنائس الأرثوذكسية أسماء القديسين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مطرانية الجيزة تكذب القنوات المعادية : لم تخرج مظاهرات من أى كنيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.