فيديو .. لميس جابر تحكى أصل مقولة «كانى ومانى ودكان الزلبانى»

وكشفت جابر فى حلقتها ببرنامج "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن كانى تعنى السمن أما مانى تعنى العسل، أما دكان الزلبانى أضافها المصريون لتفسر معنى "كانى ومانى"، واستكمال المعنى.

وأشارت إلى أن الزلبانى هو صانع الزلابية وهى التى يستخدم فى طهيها السمن والعسل أى الكانى والمانى.