الأنبا مكاريوس يترأس صلوات القداس الإلهى فى أبو قرقاص

شارك فى الصلاة القس بافلى مندى كاهن الكنيسة، فيما ألقى الأنبا مكاريوس كلمة روحية، بعنوان "التوبة"، كما دشين أوانى مذبح، وعماد طفلين من أبناء الكنيسة. ووجه الشكر للحضور على المجهود الكبير المبذول فى الكنيسة، مهنئا الجميع بنمو الخدمة. وفى نهاية القداس ألقى قصة قصيرة لأطفال مدارس الأحد بالكنيسة.

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