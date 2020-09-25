هاشتاج مصر كلها معاك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: اطلب تلاقي 100 مليون فدائي

تصدر هاشتاج "مصر كلها معاك ياسيسي "، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعما للدولة المصرية وردًا على الدعوات الإخوانية للتظاهر. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كافة الدول، مع هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي"، وجاءت التعليقات كالتالي: ‏كلنا مع مصر ومع اي حد مع مصر واولنا رئيس مصر. كلنا قدامه وجنبه ووراه احنا الشعب. ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏كل المصريين وراك بعيدا عن خوارج هذا العصر ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏حفظ الله القائد والزعيم ألقوي الأمين ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏‎#المصريين_معاك_ياسيسي المصرين الي بجد هما الي معاك Advertisements ‏احنا معاك وفي ضهرك يا ريس‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏القصه مش قصه سيسي القصه قصه دوله. والدوله ديه غير اي دوله ديه مصر. كلنا فداكي يامصر ‎#المصريين_معاك_ياسيسي كلنا فدي مصر وسند وضهر لرئيس مصر ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏معاك يا سيسى ضد الخونه ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏معاك إلى نهاية العمر أن شاءالله تعالى ‎#المصريين_معاك_ياسيسي ‏‎#المصريين_معاك_ياسيسي اطلب تلاقي ميت مليون فدائي

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