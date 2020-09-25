- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببيوت الله "عز وجل"، مبنى ومعنى يرد على أكاذيب الجماعات المتطرفة، فالأوقاف تبنى المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها.
وأشاروا إلى أن الأوقاف حققت رقما قياسيا غير مسبوق، فى بناء المساجد، والحفاظ على طهارتها وقدسيتها، حتى أصبحت عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقى، كما أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، من خلال الالتزام بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، بما يعكس وعى الشعب المصرى الأصيل.
كما أشاد الجميع بموضوع الخطبة والتزام الأئمة بالموضوع والوقت، بما يمكن من أداء الجمعة فى يسر وسلاسة.
وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة، فى تنفيذ خطتها فى الفتح، مؤكدة استمرارها فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة، عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن إجمالى ما بُنى من مساجد جديدة خلال الست سنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بلغ أكثر من 1200 مسجد، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 3.4 مليار جنيه على عمارة المساجد.
وأوضح الوزير فى حواره سابق مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج نظرة، على فضائية صدى البلد، أن هذه المساجد الجديدة بنيت فى المدن الجديدة، كالجلالة والعلمين والأسمرات وغيرها، مشيرا إلى أنه عندما يحدث توسع عمرانى جديد، يتم تخصيص أرض لبناء مسجد.
وأضاف جمعة: "أما المساجد التى كانت تحتاج لإحلال وتجديد، وهما نوعين أحدهما هدمه وبنائه مجددا، أو صيانة جزئية، فعندما توليت وزارة الأوقاف كان هناك 3400 مسجد مغلق لأسباب هندسية، ولخطورته على حياة الناس، واستطعنا إحلال وتجديد 3602 مسجد فى 6 سنوات، ما يعنى أن مصر كانت تنتهى من متوسط 800 مسجد سنويا ما بين بناء جديد أو إحلال أو صيانة".
وبين أن الوزارة صرفت على فرش المساجد حوالى 460 مليون جنيه، خلال ست سنوات، كما أن إجمالى ما أنفق من الأوقاف على عمارة المساجد نحو 3.4 مليار جنيه، خلال ست سنوات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور : خلال افتتاح 77 مسجدا .. المحافظون ونوابهم يشيدون بجهود الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.