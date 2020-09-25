صور : خلال افتتاح 77 مسجدا .. المحافظون ونوابهم يشيدون بجهود الأوقاف

شارك عدد من المحافظين ونوابهم، اليوم الجمعة، فى افتتاح وزارة الأوقاف لـ77 مسجدا على مستوى الجمهورية، فى إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة بافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 تم إحلالها وتجديدها.





وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ببيوت الله "عز وجل"، مبنى ومعنى يرد على أكاذيب الجماعات المتطرفة، فالأوقاف تبنى المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها.

وأشاروا إلى أن الأوقاف حققت رقما قياسيا غير مسبوق، فى بناء المساجد، والحفاظ على طهارتها وقدسيتها، حتى أصبحت عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقى، كما أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، من خلال الالتزام بالضوابط والإجراءات التى حددتها وزارة الأوقاف، بما يعكس وعى الشعب المصرى الأصيل.

كما أشاد الجميع بموضوع الخطبة والتزام الأئمة بالموضوع والوقت، بما يمكن من أداء الجمعة فى يسر وسلاسة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة، فى تنفيذ خطتها فى الفتح، مؤكدة استمرارها فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة، عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن إجمالى ما بُنى من مساجد جديدة خلال الست سنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بلغ أكثر من 1200 مسجد، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 3.4 مليار جنيه على عمارة المساجد.