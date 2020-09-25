شهد المهندس أيمن عزت، نائبًا عن محافظ الفيوم، والدكتور حسنى أبو حبيب، مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة، وأدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الإيمان بالشواشنة مركز أبشواى.





وألقى الدكتور حسنى أبو حبيب، مدير مديرية أوقاف الفيوم، خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم". ووجه نائب المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عنايته ببيوت الله وعمارتها، مبينا أن الأوقاف حققت رقما غير مسبوق فى بناء المساجد وعمارتها، وأنها لا تدخر جهدًا فى خدمة بيوت الله والاهتمام بها. كما أشاد بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. نائب محافظ الفيوم : الأوقاف حققت رقما غير مسبوق فى بناء المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.