وأضاف تونى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه لم يحدد بعد الكلية التى سيدخلها، مضيفًا: "بفكر فى الطب والهندسة". وتابع: "السفارة المصرية بالكويت عملت لنا حفلة على قدنا بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا"، منوهًا إلى أنه يهدى نجاحه إلى والدته ووالدته وأهله.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. الأول على الثانوية العامة فى الكويت : شرف لى تمثيل مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.