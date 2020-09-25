وقال رضا: "الحاجة اللى مش بعرف أعملها بتكون تحدى ليا، طول ما فيه أمل فى ربنا محدش يقلق من حاجة، والصبر مفتاح كل حاجة فى الحياة". Advertisements وأوضح أن الرسم موهبة وأن الإعاقة لم تعقه فى الحياة بفضل الله، معربًا عن أمله فى تدشين معرض لعرض منتجاته.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو : رضا الأجهورى .. إرادة من حديد تتحدى المستحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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