الكنيسة المصرية بالنمسا تكرم الشاب ميسرة مقلد

استقبل الأنبا جبريل أسقف الكنيسة القبطية في النمسا وسويسرا الشاب ميسيرة مقلد بكنيسة الزيتون بالحى الثانى والعشرين بفيينا، وقدم له الشكر على موقفه الرائع والمشرف لكل أبناء الجاليات العربية بالنمسا.

وكانت بداية انتشار فيروس كورونا بالنمسا تقدم ميسرة الجميع رغم صغر سنه وعرض مساعدة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم.

وكانت مبادرته حديث الصحف والقنوات التليفزيونية النمساوية وتم تكريمه عدة مرات من جهات مختلف بالنمسا.

وايضا تم تكريمه من السفارة المصرية من قبل السفير عمر عامر والمستشار الثقافى الدكتور عمرو الأتربى قبيل مغادرتهم النمسا عائدين الى مصر بعد انتهاء مدة عملهم بالنمسا.