أحدث عروض كارفور وخصومات تصل إلى 70%

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت سلسلة كارفور التجارية وبمناسبة قرب عودة المدارس، بإطلاق أقوى عروضها على كافة أنواع السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية وخصومات تصل إلى 70% على بعض هذه المنتجات، لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث تبدأ الأسر المصرية في كافة المحافظات في شراء احتياجات ومستلزمات المدارس واحتياجات الأسرة من كافة أنواع السلع.

أقوى العروض الترويجية من شركة كارفور وخصومات تصل إلى 70%:-

أطلقت شركة كارفور التجارية على عرضها الترويجي الجديد وذلك في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل في كافة فروعها المنتشرة في أغلب محافظات الجمهورية بعرض الـ BIG أي الكبير نظراً لوجود خصومات كبيرة في هذا العرض على أغلب السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية تصل في بعض الأحيان إلى 70% من ثمن السلعة بالمقارنة لسعر ذات السلعة في الخارج.

وتهدف شركة كارفور من هذا العرض الترويجي إلى تلبية احتياجات الأسرة المصرية من كافة أنواع السلع سواء غذائية أو كهربائية أو منزلية أو منظفات أو ملابس .. إلخ، بأسعار مخفضة تتناسب مع دخول المواطنين وخاصة من فئة محدودي الدخل.

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وفى ذات السياق قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإطلاق مهرجان أهلاً مدارس في أغلب محافظات الجمهورية بخصومات تصل إلى 30% على أغلب أنواع السلع وخاصة مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكشاكيل وكراسات وغيرها مع توفير طبيب أسنان وعيون للكشف عن أبناؤنا الطلاب.