الأوقاف : متطلبات الولاء والانتماء للوطن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وبحسب بيان نشرته وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما هو عطاء وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التى ولد عليها ونشأ بها وترعرع فى ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.
وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
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