عمرو فاروق: الجزيرة تلجأ لمظاهرات أرشيفية بعد فشل الإخوان فى تحريك المصريين

فضح عمرو فاروق، الكاتب والباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، الفبركات والأكاذيب التى تروج لها الأبواق والمنصات الإخوانية، ومن بينها الجزيرة القطرية، عن وجود مظاهرات فى الشوارع المصرية.





وكشف فاروق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن قناة الجزيرة تلجأ للأرشيف المصور لمظاهرات الإخوان فى أعوام 2013 و2014 و2015، وتضفى عليه لقطات مركبة حديثا.

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وأشار الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن قناة الجزيرة لجأت لهذه الحيل، بعد فشل الجماعة فى تحريك المصريين والتأثير فى محاولات إخراجه للميادين والشوارع، بهدف تحقيق مبتغاها فى إسقاط النظام وهدم مؤسسات الدولة، وتعميم العنف فى الداخل المصرى وتحويل الازمة لحرب أهلية.

وتابع فاروق: "لكن فشل سعيهم وانعدمت قدرتهم على إثارة الفوضى والعودة لمشاهد الخراب المرسومة بدقة.. حفظ الله مصر وأهلها".

ولم تشهد مصر أى تجمعات، على عكس ما تروج له قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب، حيث لجأت أبواق الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر، لنشر فيديوهات قديمة، وتزعم كذبًا وافتراءً أنها حديثة، وهو ما لم يحدث تمامًا على أرض الواقع.