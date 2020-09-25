رئيس امتحانات الأزهر يعلن اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية غداً

كشف الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن غدا السبت سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات البعوث الإسلامية بمقر مشيخة الأزهر.

وأضاف، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح لما تميزت به الامتحانات من جدية والتزام وانضباط من الطلاب وجميع العاملين بالجان ومراكز التصحيح ولجان النظام المراقبة ذلك للمتابعة الميدانية والتواصل المستمر والدائم من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بناء على توجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر كما نوه إلى نشر نتائج جميع طعون الدور على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

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وكان الدكتور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.