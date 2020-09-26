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أول صورة لـ فتاة مدينة قباء المصابة بطلق نارى مجهول المصدر

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مينا أشرف 2020-09-25 23:46 0 تبليغ

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يذكر أن القمص توما البرموسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بمدينة قباء بجسر السويس، أصدر بيانا، جاء فيه: "فى مساء يوم الخميس الموافق 24-9-2020، وفى حوالى الساعة السابعة مساء تعرضت الابنة مارينا عادل، أثناء تواجدها فى فناء الكنيسة لطلق نارى غير معلوم مصدره، وفورًا تم إبلاغ الأمن الذى حضر مسرعًا وعاين مسرح الحادث".

وتابع: "تم عمل محضر رسمى بالواقعة وتم استجواب المصابة وكل المتواجدين فى فناء الكنيسة فى ذلك الوقت، وعمل تقرير طبى بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، والموضوع قيد التحقيقات".

وأهابت الكنيسة بالجميع انتظار التحقيقات وعدم التسرع انتظارا لنتيجة التحقيقات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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