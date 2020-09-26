البحوث الفلكية : هزة أرضية بقوة 3.9 درجة في منطقة البحر الأحمر

وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد - فى تصريح اليوم - إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت فى الساعة العاشرة و22 دقيقة و33 ثانية بالتوقيت المحلى للمدينة ـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أى إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.
وأوضح رئيس المعهد أن احداثيات الهزة الأرضية كانت على خط العرض 27.4937 درجة شمالا، وخط الطول 33.9933 درجة شرقا، وعلى عمق 16 كم.
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