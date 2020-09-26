عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

وقال المرصد في بيان له، قبل قليل: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء يوم الجمعة الموافق 25 092020 هزه أرضيه في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة".

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مرصد حلوان، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق مدينة الغردقة، ضرب منطقة البحر الأحمر.

وأشار البيان، إلى أن الزلزال وقع بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 16 كيلومترا، ووقع في تمام الساعة العاشرة مساءً و22 دقيقة، و33 ثانية.

ولفت إلى أن المعهد لم يصله أي إفادة بوقوع أي خسائر مادية أو إصابات.

